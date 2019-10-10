РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. В подмосковном Подольске выявили более 80 нарушений на объектах торговли на железнодорожных станциях Подольск и Силикатная, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В преддверии пуска МЦД-2 три раза в неделю рабочая группа представителей управления потребительского рынка администрации Подольска, УМВД и РЖД проводит рейды по выявлению нарушений на объектах торговли, расположенных на железнодорожных станциях Подольск и Силикатная.

«С 20 августа (по настоящее время, - ред.) зафиксировано уже более 80 нарушений. Так, много проблем создают торговые ряды на Вокзальной площади, которые находятся в частной собственности у 11 организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Это и разрушение фасада здания, и несогласованные вывески, и заклеенные рекламой витрины, и плохое содержание входных групп. Как подчеркнул глава округа Николай Пестов, они давно не соответствуют современным требованиям», – говорится в сообщении.

У нестационарных торговых объектов (НТО) в связи с реконструкцией Вокзальной площади краткосрочные договоры аренды муниципальной земли закончатся 31 декабря 2019 года. 6 НТО размещены в полосе отвода РЖД, с ними расторгнуты договоры аренды и объекты будут демонтированы так же, как и Тишинский рынок, который снесен по решению Арбитражного суда Московской области в связи с расторжением договора аренды.

По располагающимся в полосе отвода РЖД двум капитальным объектам, в которых размещено 3 объекта потребительского рынка (ломбард, скупка и бар «Сова») прорабатывается вопрос их дальнейшего существования с учетом сроков договоров аренды. Есть нарушения и с содержанием здания ТЦ «Вокзальный». Частично они устранены, но фасад до настоящего времени не приведен в порядок.

Не устранены нарушения в содержании нежилого здания на Вокзальной площади, 10, принадлежащее частному лицу. А вот на 5 объектах потребительского рынка, расположенных на улице Железнодорожной, большая часть замечаний устранена: заасфальтирована прилегающая территория, убраны надписи на витринах.