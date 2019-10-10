РИАМО - 10 окт. Поисково-спасательные станции Северо-Западного административного округа Москвы «Серебряный Бор» и «Озеро Бездонное» прошли аттестацию, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Обе станции находятся на территории Серебряного бора. Их личный состав зачеты аттестационной комиссии департамента ГОЧСиПБ и ГКУ «МГПСС».

«Спасатели на практике успешно продемонстрировали знания и умения работы по спасательной тревоге, четкую организацию и проведение водолазных спусков», – рассказал начальник ПСС «Серебряный Бор» Ярослав Черногоров.

Первый этап аттестации — проверка правильности ведения служебной документации на ПСС, а также теоретических знаний личного состава. В рамках второго этапа аттестации проводятся практические занятия. Спасатели должны с помощью водолазного снаряжения вытащить из воды манекен, потушить условный пожар на лодке и многое другое. Проверяются оперативность и четкость выполнения работ.

«В рамках мероприятия представлен личный состав ПСС, продемонстрированы плавсредства, автомобильная техника, водолазное снаряжение и оборудование, средства спасения, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и наблюдения, аварийно-спасательный инструмент, помещения базирования формирования», - отметил Черногоров.

Всего на 2019 год запланирована аттестация семи поисково-спасательных станций. Ранее ее уже прошла ПСС «Кузьминки». В скором времени аттестацию пройдут станции «Кунцево», «Фили», «Мещерская» и «Троицкая».