РИАМО - 10 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил членов конкурсной комиссии Волоколамского городского округа для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы округа, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Назначить членами конкурсной комиссии <…>: Надточея Юрия Владимировича – консультанта отдела развития местного самоуправления организации местного самоуправления Московской области Главного управления территориальной политики», - отмечается в распоряжении.

Также в состав комиссии вошли коллега Надточея Мария Тихонова и председатель совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Мария Юденич.

В апреле 2019 года депутаты Мособлдумы приняли закон о формировании городского округа на территории Волоколамского района.

Объединение территорий городских поселений Волоколамск, Сычево, сельских поселений Кашинское, Осташевское, Спасское, Теряевское, Чисменское, Ярополецкое Волоколамского района осуществлялось по инициативе совета депутатов городского поселения Волоколамск и с согласия населения каждого из вышеперечисленных муниципальных образований.