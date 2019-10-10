РИАМО - 10 окт. Штрафы за плохое содержание контейнерных площадок и за парковку автомобиля, которая мешает вывозу мусора, установили в Подмосковье, соответствующий законопроект приняли в четверг в трех чтениях в Мособлдуме, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается внести в закон Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» следующие изменения: <...> установить административную ответственность за нарушение норм и правил содержания контейнеров и бункеров, выраженное в загрязненном или неокрашенном состоянии, а также в наличии ржавчины, очагов коррозии, деформации, трещин, сколов, в случае, если такие требования установлены муниципальными правовыми актами», - говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Штрафы за подобные нарушения для граждан составят от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от двух до четырех тысяч, для юридических лиц - от 10 до 50 тысяч.

Как пояснил председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Мособлдумы Игорь Коханый, административная ответственность ожидает и водителей, которые неудачно паркуют автомобили и мешают вывозить мусор с контейнерных площадок.

Законопроект в третьем чтении поддержали большинство депутатов.