РИАМО – 10 окт. Советская и российская актриса театра и кино, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева оказалась в реанимации столичной больницы, передает «Интерфакс».

«Ранее ряд СМИ опубликовал сведения о том, что 94-летняя Каратаева умерла после продолжительной болезни. Актриса была экстренно доставлена в одну из столичных клиник», – говорится в материале.

О госпитализации актрисы агентству рассказала ее дочь Елена Папанова. Причиной госпитализации стала пневмония.

Каратаева родилась в 1924 году в Москве. Она поступила на актерский факультет ГИТИСа в 1941 году. В стенах вуза Каратаева и встретила будущего супруга Анатолия Папанова. Они поженились 20 мая 1945 года.

Каратаева с 1950 по 2014 год играла в Московском драматическом театре Сатиры. Здесь же работал и Папанов, который скоропостижно скончался в 1987 году. Популярность актрисе принесли работы в спектаклях: «Не ваше дело!», «Квадратура круга», «Подруги», «Женитьба Фигаро», «Ревизор».