РИАМО - 10 окт. Детей, пострадавших при пожаре в подмосковном Волоколамске, выписали из больницы и направили в реабилитационный центр, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Все дети выписаны и направлены в реабилитационный центр в Волоколамске», - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в квартире в Волоколамском городском округе ночью 7 октября. В момент возгорания в помещении находилось шесть детей вместе с дедушкой. Он успел вывести на улицу троих детей, но остальным выбраться не удалось. Спасателями были также обнаружены тела женщины и ребенка, проживавших в том же доме.

Всего в результате пожара погибли пять человек, четверо из которых дети. По факту произошедшего Главным следственным управлением СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.