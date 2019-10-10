РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. Сотрудники управляющей компании приступили к ремонту холла в подъезде одного из многоквартирных домов на улице 43 Армии в подмосковном Подольске, сообщается на странице «МУП ДЕЗ-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске сотрудники управляющей организации МУП «ДЕЗ» начали текущий ремонт холла и первого этажа в подъезде №7 многоквартирного дома №17 по улице 43 Армии», – говорится в сообщении.

Также, несмотря на дождливую погоду, сотрудники УК осуществляют покос и уборку травы в соответствии с графиком и собирают мусор на придомовой территории.