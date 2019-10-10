РИАМО (БАЛАШИХА) – 10 окт. В Горенском лесопарке подмосковной Балашихи провели опиловку и вырубку деревьев на площади 13,3 гектаров, что вызвало недовольство жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи пожаловался, что в Горенском лесопарке сильно опиливают или вообще спиливают деревья, уточнил будет ли сделана компенсационная высадка, и можно ли будет поучаствовать в новых посадках. Комитет лесного хозяйства Московской области рассмотрел данное обращение.

«Указанный в обращении участок относится к землям лесного фонда, выделам 3,5 квартала 45 Горенского участкового лесничества. На данном лесном участке с целью уменьшения угрозы распространения вредных организмов в рамках выполнения государственного задания выполняются сплошные санитарные рубки на общей площади 13,3 гектаров», – говорится в сообщении.

В соответствии с правилами лесовосстановления, утвержденными приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ от 25 марта 2019 года №188 на площадях, вышедших из под сплошных санитарных рубок, будут проведены лесовосстановительные мероприятия.

«Лесовосстановление запланировано на 2020 год. Нарушений лесного законодательства не выявлено», – заключается в сообщении.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.