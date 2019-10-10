РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. Подольский Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) поставил партию новых патронов «Олимп-БИ» Союзу биатлонистов России для отстрела спортсменами, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ЦНИИТОЧМАШ микрорайона Климовск поставил 2 тысячи патронов «Олимп-БИ» Союзу биатлонистов России для их отстрела спортсменами – членами сборной страны из индивидуальных винтовок в период учебно-тренировочного сбора», – говорится в сообщении.

Поставка прошла в рамках соглашения, подписанного АО «ЦНИИТОЧМАШ», АО «Концерн Калашников» и ООО ФБ «Союз биатлонистов России», целью которого является создание российского комплекса для биатлонистов на базе винтовки, разработанной АО «Концерн Калашников», и патрона серии «Олимп» производства АО «ЦНИИТОЧМАШ». Патроны «Олимп-БИ» предназначены для подготовки спортсменов-биатлонистов и использования на соревнованиях мирового уровня.

Минувшим летом в рамках соглашения были проведены сравнительные испытания по стрельбе из малокалиберных спортивных винтовок «Биатлон-7-4» с использованием патронов «Олимп-БИ» производства ЦНИИТОЧМАШ и патронов фирмы Lapua (Финляндия). Стрельба проводилась из трех винтовок сериями из трех групп по 5 выстрелов в каждой из 13 партий отечественных патронов и пяти партий финских. В итоге патроны «Олимп-БИ» по кучности стрельбы показали лучшие результаты.