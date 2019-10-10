РИАМО - 10 окт. В проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование, в этот раз горожане могут высказаться о проекте «Новый московский стандарт поликлиник», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Голосования, посвященные вопросам здравоохранения, часто проводятся на «Активном гражданине». За это время поделиться мнением о развитии столичных поликлиник успели сотни тысяч жителей Москвы.

«Так, каждый год горожане голосуют за лучших врачей и оценивают новшества в медицине в разделе «Городские новинки». Во время краудсорсинг-проектов и опросов «активные граждане» помогли определить текущий формат работы медицинских организаций и сформировать «Московский стандарт поликлиники», по которому сейчас работают лечебные заведения», — отмечается в материале.

Стандарт, на который сейчас переходят медицинские организации, позволит сделать поликлиники еще комфортнее. Уже сформированы новые подходы к зонированию помещений и расположению кабинетов специалистов.

Кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, а административные помещения и наименее посещаемые — на верхних. Кабинеты функциональной диагностики будут располагаться рядом с кабинетами узких специалистов (там, где это возможно).

Также изменится принцип формирования штата медицинского персонала. По новому стандарту в каждом филиале поликлиники будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях — до пяти специалистов узких направлений — пульмонологи, аллергологи-иммунологи и другие.

Кроме того, изменится техническое оснащение поликлиник. В каждом здании будут находиться маммограф, рентген или флюорограф, аппараты УЗИ и оборудование функциональной диагностики (система мониторования артериального давления, 12-канальный электрокардиограф).

В головных зданиях установят аппараты МРТ, КТ, денситометры (аппараты для исследования костной ткани), аппараты УЗИ экспертного класса, тредмил (оборудование для контроля состояния больных после инфаркта или операции на сосудах сердца), эндоскопическое оборудование.

Новый стандарт позволит пациентам проходить большинство обследований в рамках одной медицинской организации. Все оборудование заменят с аналогового на цифровое. Благодаря этому повысится качество и информативность исследований и снизится лучевая нагрузка, а результаты можно будет хранить в электронном виде.