РИАМО - 10 окт. В Главном архивном управлении Москвы обнаружили ранее неизвестный автограф Николая Гоголя, писатель оставил в церковной книге запись о том, что стал крестным отцом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Выяснилось, что классик русской литературы оставил подпись в метрической книге своего крестника», – сказал руководитель Главархива Ярослав Онопенко.

Гоголь был духовно близким человеком для поэта, философа-славянофила Алексея Хомякова и его жены Екатерины, родной сестры поэта Николая Языкова.

Крещение состоялось 31 января 1850 года в церкви Николая Чудотворца на Песках. В метрической книге церкви в графе «Звание, имя, отчество и фамилия восприемников» действительно значится «8-го класса чиновник Николай Васильевич Гоголь».

Подлинность подписи подтверждают написание букв и характерный росчерк в конце фамилии, которые совпадают с уже известными автографами писателя.

Метрические книги церквей до 1917 года велись в двух экземплярах. Одна книга заполнялась в течение года непосредственно в церкви (приходской экземпляр). Это первоисточник. В конце года метрическая книга полностью переписывалась, и второй экземпляр передавался в Московскую духовную консисторию (консисторский экземпляр).

Интересно, что в приходском экземпляре метрической книги за 1850 год нет не только подписи Гоголя, но даже даты крещения Николая Хомякова. Судя по многочисленным помаркам и зачеркиваниям, этот экземпляр был черновым. Возможно, писатель поставил свою подпись в уже переписанной набело книге, которую и передали в хранилище Московской духовной консистории.

Однако с момента написания этот экземпляр доставали из хранилища всего несколько раз. Скорее всего, сведения о том, что Гоголь – крестный отец Хомякова, ученые получили из воспоминаний современников писателя, а не из архивных источников.

Таким образом, найденный документ впервые подтверждает известный науке факт: Николай Гоголь был крестным отцом Николая Хомякова. И это удостоверено автографом писателя.