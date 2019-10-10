РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 окт. В подмосковном Красногорске по губернаторской программе «Мой подъезд» отремонтируют свыше 100 подъездов до конца текущего года, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В горокруге Красногорск продолжается реализация губернаторской программы по обновлению подъездов в многоквартирных домах. До конца года отремонтируют еще 105 объектов», – говорится в сообщении.

В текущем году в Красногорске уже провели ремонт в 195 подъездах.

«Основные параметры ремонта подъездов определили сами жители. Они выбрали оформление входных групп, цвет стен, полов и потолков, решили, какой формы будут новые светильники и так далее», – отмечается в сообщении.

В перечень также входят ремонт входной и тамбурной дверей, козырька, ступеней, укладка напольной плитки, установка пандуса и поручней – по согласованию с собственниками. При необходимости должны заменить оконные блоки на всех этажах и почтовые ящики, а также провести ряд других работ.

Программа «Мой подъезд» реализуется в Московской области по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. По программе софинансирования стоимость ремонта компенсируется из областного и муниципального бюджетов. Основная цель – сделать подъезды красивыми, удобными и комфортными для проживания.