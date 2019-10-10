РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. Волонтеры Подольска представили свои проекты, вышедшие в полуфинал конкурса «Доброволец России», министру по социальным коммуникациям Московской области Ирине Плещевой, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В областном правительстве 9 октября состоялась встреча министра по социальным коммуникациям Ирины Плещевой с активными жителями Подмосковья, чьи проекты прошли в полуфинал Всероссийского конкурса лучших волонтерских инициатив «Доброволец России – 2019». В ходе встречи Плещева вручила благодарственные письма и обсудила с присутствующими развитие волонтерства в регионе.

«Всего на конкурс от жителей Московской области было подано 247 проектов. После выполнения заданий заявочного и заочного этапов в полуфинал от Московской области вышел 31 доброволец. Честь Подольска отстаивал коллектив школы №29 имени Забродина Валентина Осипова и Данил Дворецкий с педагогом и куратором волонтерского центра Надеждой Мардасовой. На встрече соискатели представили Плещевой свои проекты, часть из которых активно реализуется на территории Московской области в тесном взаимодействии с Главным управлением социальных коммуникаций Московской области», – говорится в сообщении.

Всего на участие в конкурсе 2019 года от добровольцев Центрального федерального округа поступило свыше 6,3 тысяч заявок, из которых до экспертной оценки были допущены более 1,3 тысячи инициативы. По всей стране на конкурс было подано более 28 тысяч проектов. Участники конкурса подавали проекты в 10 номинациях: «Вдохновленные искусством», «Вокруг меня», «Волонтерский центр», «Говорит волонтер», «Душа компании», «Организатор добровольчества», «Помощь детям», «Равенство возможностей», «Рожденные помогать», «Уверенные в будущем».

Всероссийский конкурс «Доброволец России» входит в платформу «Россия – страна возможностей». Он проходит уже в девятый раз и является ключевым механизмом по выявлению и распространению успешных социальных практик. В этом году грантовый фонд составляет 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 миллионов рублей. Лауреаты будут объявлены на Международном форуме добровольцев, который по традиции пройдет в конце года в Москве.