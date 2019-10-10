РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 окт. Школьники подмосковного Красногорска приняли участие в мастер-классах кружков по робототехнике, виртуальной реальности, аэро- и космическим технологиям в центре технического творчества «Кванториум», сообщил руководитель центра Денис Рябухин.

Ребят пригласили на мастер-классы в центр технического творчества «Кванториум» в четверг.

«Сегодня мы пригласили около 35 девятиклассников из школы №11. Ребята приняли участие в мастер-классах по шести квантам: виртуальная реальность, промышленная робототехника, космоквантум, аэроквантум, хайтек и математика. У гостей есть возможность попробовать настроить робота на какое-то действие, запустить программу на 3D принтере», – пояснил Рябухин.

Он отметил, что цикл мероприятий «Инженерные каникулы» запустили еще в 2018 году. Мастер-классы, которые проводят для гостей воспитанники «Кванториума», позволяют привлечь к техническому творчеству большее количество подростков. Многие из тех, кто сейчас занимается в квантах, выбрали их на подобном мероприятии.

«Кванториум рассчитан на одновременные занятия 400 детей. Сейчас у нас записано порядка 300 ребят. Набор продолжается», – добавил Рябухин.

Записаться в «Кванториум» можно через портал госуслуг Московской области. Занятия бесплатные.