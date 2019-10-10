РИАМО - 10 окт. Мособлдума приняла в четверг в третьем чтении законопроект, которым установила в 2020 году на уровне 1,7% ставку на объекты недвижимости, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости, передает корреспондент РИАМО.

В настоящее время, в соответствии с законом Московской области №150/2003-ОЗ «О налоге на имущество организаций в Московской области», налоговая ставка в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, с 2020 года установлена в размере 2%.

«Ставка налога на имущество организаций в размере 1,7% снизит налоговую нагрузку на бизнес. По предварительной оценке, в 2020 году эта налоговая ставка будет применима более чем для 3 тысяч объектов недвижимости, и сумма налоговых поступлений по ним может составить порядка 7 миллиардов рублей», - сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Для торговых объектов общественного питания и торговли, бытового обслуживания в многоквартирных домах налог на имущество будет исчисляться по кадастровой стоимости, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

«Предусмотренное проектом закона снижение ставки по налогу на имущество в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, с 2% до 1,7% уменьшит доходы бюджета Московской области в 2020 году на 1,4 миллиарда рублей. Вместе с тем увеличение налоговой ставки на 0,2% выше ставки 2019 года позволит привлечь в бюджет Московской области дополнительные доходы в размере 1,1 миллиарда рублей», - уточняется в документе.

В окончательном чтении законопроект поддержали большинство депутатов.

Как уточняется в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области, принятый законопроект также предусматривает, что в отношении нежилых помещений площадью от 1 тысячи квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и используемых или предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, налог на имущество организаций будет исчисляться по кадастровой стоимости, а не по остаточной.