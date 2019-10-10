РИАМО - 10 окт. В отношении 44-летней жительницы ТиНАО возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Полицейские обнаружили больного 5-летнего мальчика в ходе посещения одной из семей, состоящей на профилактическом учете. Мать мальчика находилась в состоянии алкогольного опьянения. С диагнозом «острая вирусная инфекция» ребенка доставили в одну из городских клинических больниц.

«Женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками и оставляла ребенка на длительный период времени без продуктов питания и средств к существованию, ненадлежащим образом исполняя свои обязанности по его воспитанию», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Женщину поместили под подписку о невыезде.