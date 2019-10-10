РИАМО - 10 окт. В Подмосковье на складе временного хранения ЗАО «ОСТ-Терминал» при прохождении фитосанитарного контрольного поста была задержана партия роз, завезенных из Кении, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

На срезах цветов был обнаружен опасный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniell aoccidentalis Perg.). Он является карантинным для Российской Федерации.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», - говорится в сообщении.

Партию цветов было решено уничтожить, как того требует фитосанитарное законодательство России.