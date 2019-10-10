РИАМО – 10 окт. Полицейские МУ МВД России «Балашихинское» задержали в подмосковном Реутове местного жителя, подозреваемого в краже мобильного телефона, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она рассказала, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на проспекте Мира, украли мобильный телефон стоимостью 9 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее неоднократно судимый 50-летний местный житель. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.