РИАМО – 10 окт. С сентября текущего года по инициативе лесничих в Подмосковье уже благоустроенно 39 родников и планируется привести в порядок еще около 50, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Работы по благоустройству уже проведены на территории Бородинского, Волоколамского, Дмитровского, Звенигородского, Истринского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, Наро-Фоминского, Ногинского, Орехово-Зуевского, Ступинского, Талдомского, Шатурского лесничеств и лесничества «Русский лес».

«Так, рядом с поселком Рыбное сотрудники Дмитровского лесничества сделали пешеходную дорожку и мостик к роднику, а сам родник обустроили металлическим желобом и огородили деревянным колодцем. Местные казаки во главе с атаманом Михаилом Миловановым по завершению работ на лесной возвышенности установили Поклонный крест», – отмечается в сообщении.

В Звенигородском лесничестве совместно с администрацией Рузского городского округа очистили от мусора и сухостоя место рядом с ручьем рядом с деревней Хрущево, установили деревянный настил и домик над источником и лавочки для отдыха.

«Источник и территория вокруг него вблизи деревни Бражниково была облагорожена силами сотрудников Бородинского лесничества, администрации Можайского городского округа и учащихся Дровнинской школы. Теперь родник обшит деревом, вокруг организована зона отдыха со столами и лавочками», – уточняется в материале.

Родник рядом с деревней Ревякино в Наро-Фоминском городском округе сотрудники лесничества взяли под постоянный контроль. Они наводят здесь порядок, косят траву, убирают мусор, а также опавшие листья и ветки.