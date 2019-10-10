РИАМО - 10 окт. Московская областная дума приняла в третьем чтении законопроект, которым проиндексировала стоимость патента в рамках специальной системы налогообложения с 1 января 2020 года, передает корреспондент РИАМО.

Как уточнили в пресс-службе министерства экономики и финансов Московской области, в регионе действует патентная система налогообложения для 75 видов предпринимательской деятельности. Для каждого вида деятельности установлены значения потенциально возможного годового дохода, которые, в соответствии с Налоговым кодексом, региональные власти вправе ежегодно индексировать. В Подмосковье изменения для индивидуальных предпринимателей последний раз устанавливались на 2017 год.

«Проектом закона предлагается увеличить с 1 января 2020 года значение потенциально возможного годового дохода на размер увеличения коэффициента-дефлятора <...>, что составляет 6,5%. Для отдельных видов деятельности (с особо низким уровнем потенциально возможного годового дохода) предусмотрена дополнительная индексация на 11% для категории индивидуальных предпринимателей, не использующих труд наемных работников», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточнили в пресс-службе министерства, средняя стоимость патента в Подмосковье - одна из самых низких среди регионов Центрального федерального округа. В 2018 году в Подмосковье было выдано более 82 тысяч патентов, поступления в бюджет составили 1,3 миллиарда рублей. При индексации действующих значений годового дохода дополнительные поступления в 2020 году оцениваются примерно в 179 миллионов рублей.