РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 окт. Бесплатные семинары по здоровому образу жизни в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» планируют проводить в Балашихе ежемесячно, жители городского округа смогут пройти клинические исследования крови на уровень холестерина и глюкозы, измерить давление, рост и вес, узнать о первых признаках инфаркта и гипертонии, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«По инициативе членов партии «Единая Россия» совместно с центром здоровья Балашихинской областной больницы мы подготовили для жителей микрорайона Железнодорожный бесплатную проверку здоровья и организовали семинар «Сердечные дела пожилого человека». Обучающие семинары по здоровому образу жизни планируем ежемесячно проводить и в других общественных организациях города», – сказала председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что в ходе семинара участникам расскажут о первых признаках инфаркта, предупреждающих факторах развития гипертонической болезни. Кроме того, они смогут пройти клинические исследования крови на уровень холестерина и глюкозы, измерить давление, рост и вес.

Заведующая поликлиническим отделением восстановительной медицины и реабилитации Балашихинской областной больницы Ирина Раглинская посоветовала пожилым жителям городского округа следить за давлением, питанием, уменьшать количество потребляемой соли, регулярно проходить обследования и посещать своего терапевта, а также вести дневник самоконтроля для записи цифр артериального давления.

«Это будет полезно терапевту для корректировки назначаемой терапии», – заключила Раглинская.

По инициативе членов партии «Единая Россия» проект начнут продвигать в микрорайоне Железнодорожный. Также там планируют открыть «Школу оптимального здоровья».