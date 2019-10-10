РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 окт. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в четверг провели массовую тренировку по скандинавской ходьбе в рамках проекта «Активное долголетие», в ней приняли участие порядка 100 пенсионеров, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Ружицкий дал старт тренировке. В ней помимо пенсионеров из Люберец участвовали и пожилые люди из Котельников.

«Благодарю всех, что сегодня пришел на тренировку по скандинавской ходьбе. Она проходит в рамках областного проекта «Активное долголетие». Собой нужно заниматься, следить за состоянием здоровья, ведь здоровье – это главное в жизни. Сегодня нас тут около 100 человек, а будет еще больше», – сказал глава Люберец.

Перед тренировкой разминку для участников провела профессиональный тренер и инструктор ЛФК, призер и победитель соревнований по северной ходьбе, член Московской областной федерации северной ходьбы Наталья Морозова. После этого участники прошли около 1,5 километра по парку.

После тренировки их ждала легкая зарядка, а также угощение с горячим чаем.

Работа в рамках проекта «Активное долголетие» проводится в Люберцах на базе комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий». Все проводимые мероприятия призваны сделать жизнь пенсионеров интересной и насыщенной. Это занятия скандинавской ходьбой, плаванием, дыхательной гимнастикой, танцами, йогой, уроки компьютерной грамотности, пения и многое другое.

С детальным графиком проведения всех мероприятий можно ознакомиться в мобильном приложении «Соцуслуги», а также на сайтах учреждений социального обслуживания. Здесь указаны наименования мероприятий, место и время их проведения, а также информация об их продолжительности. Кроме того, там можно найти контактный телефон ответственного лица, фамилию и имя специалиста.