РИАМО - 10 окт. Более 83 тысяч человек получили консультации по вопросам платных парковок в сервисных центрах «Московский транспорт» с января по сентябрь 2019 года, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Московского паркинга».

«Посетители консультировались по поводу оформления парковочных разрешений и покупки парковочных абонементов, а также интересовались правилами работы перехватывающих парковок и новыми функциями приложения «Парковки Москвы», – сказал собеседник агентства.

Среднее время обслуживания в сервисных центрах составило 7 минут, а среднее время ожидания – 2 минуты.

Обратиться в сервисные центры «Московский транспорт» можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по следующим адресам: улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1 и улица 1905 года, дом 25.

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно также в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.