РИАМО - 10 окт. Мособлдума продлила на три года действие налоговых льгот для компаний, на балансе которых есть выставочные залы и автомобильные дороги, и для производителей пива, соответствующий закон в третьем чтении приняли депутаты в четверг, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается внести изменения в закон Московской области №151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области» и продлить до 1 января 2023 года налоговые льготы, установленные статьями 26.16, 26.24 и 26.25 закона, срок действия которых истекает в 2019 году», - сказал председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы Тарас Ефимов, представляя законопроект.

Льгота продлевается для организаций, на балансе которых учтены объекты недвижимости с выставочными залами, используемыми для проведения выставок. Также льгота предоставляется организациям, на балансе которых учтены автомобильные дороги общего пользования.

Кроме того, продлеваются льготы для производителей пива. Указанная льгота установлена в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций в отношении всего имущества организаций, основным видом экономической деятельности которых является производство пива.

Льгота предоставляется организациям, имеющим долю доходов от реализации пива в общем объеме доходов в размере не менее 70%, среднюю численность работников более 100 человек, среднемесячную заработную плату в размере, превышающем среднемесячную заработную плату в Московской области, и уплачивающим в бюджет Московской области акциз на пиво за каждый налоговый период применения льготы в размере, превышающем сумму акциза, уплаченного в предшествующем году.

Условием использования налоговой льготы является направление высвобожденных средств на развитие организации, а также на покрытие затрат, связанных с реализацией произведенных товаров.

Законопроект приняли в окончательном чтении большинством голосов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области, эти меры будут способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества и инвестиционного климата региона.

Что касается компаний с выставочными залами, площадь этих залов должна составлять более 200 тысяч квадратных метров. Налоговые поступления от получателей этой льготы в консолидированный бюджет Подмосковья за 2018 год составили 1,5 миллиарда рублей.

По поводу производителей пива: в консолидированный бюджет Московской области в 2018 году от получателей данной льготы поступило 4,2 миллиарда рублей, в том числе по акцизам на пиво – 3,4 миллиарда рублей.

Изменение в связи с льготой, предоставляемой организациям, на балансе которых числятся автомобильные дороги общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения, а также частные дороги общего пользования, позволит сэкономить бюджетные средства, направляемые на финансирование данных организаций.