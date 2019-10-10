РИАМО - 10 окт. Презентация инвестиционного потенциала Московской области состоится с 16 по 18 октября в Мадриде и Барселоне, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Официальную делегацию возглавит заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. В Мадриде пройдет встреча зампреда Подмосковья с послом России в Испании Павлом Корчагиным, а также запланировано посещение инновационного центра компании Coexpan», – говорится в сообщении.

Конференция Doing business with Moscow Region в Мадриде будет организована на площадке испанской конфедерации предпринимательских организаций (CEOE), в работе которой примет участие также руководство конфедерации. В Барселоне презентация запланирована в Конфедерации промышленников Каталонии.

По словам Хромова, в прошлом году товарооборот между Подмосковьем и Испанией составил 410,1 миллиона долларов США. В основном в Россию привозят пищевые продукты и ингредиенты, а из Московской области экспортируют электронику и продукцию тяжелого машиностроения.

«Сейчас в регионе работает около 20 предприятий с участием испанского капитала, при этом два открылись в 2019 году. У нас активно развивается сотрудничество в сфере здравоохранения, образования, культуры. Очень рассчитываем в ходе роуд-шоу найти новых партнеров и потенциальных инвесторов Московской области», – отметил Хромов.

В материале напоминается, что 25 июля в Наро-Фоминском городском округе открылся первый в России испанской компании по производству экологически безопасной упаковки для пищевых продуктов. Предприятие возвели на площади 4 гектаров, сегодня там работает 57 сотрудников.