РИАМО - 10 окт. Аппарат для снятия кардиограммы с модулем Wi-Fi и четыре новых аппарата суточного мониторирования появились в стационаре больницы в подмосковном Пушкине, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В кабинет функциональной диагностики стационара №1 Московской областной больницы имени профессора Розанова привезли новый аппарат для снятия электрокардиограммы, который соответствует последнему слову техники», — говорится в сообщении.

Этот прибор, помимо того, что он делает более точные исследования, имеет память и возможность подключения к компьютеру - при необходимости он сразу отправит ЭКГ на электронную почту врачу, находящемуся на расстоянии. Причем этот умный аппарат может это делать и по Wi-Fi.

Еще в кабинете появились два новых аппарата суточного мониторирования артериального давления (СМАД) и суточного (холтеровского) мониторинга ЭКГ. Это не только сами аппараты, но и два полноценных рабочих места со специальными компьютерами.

«СМАД представляет собой длительное автоматическое измерение артериального давления (АД) с помощью портативных устройств в течение продолжительного времени через определенные интервалы, согласно заданной программе, при обычном образе жизни обследуемого. Второй прибор регистрирует электрокардиограмму в течение суток. Это исследование показано пациентам с жалобами на сердцебиение и перебои в работе сердца», — добавляется в сообщении.

Два таких же аппарата уже доставлены в поликлинику №1, в ближайшее время они примут активное участие в обследовании пациентов.

Поступление нового оборудования позволит не только увеличить количество проводимых исследований, но и существенно улучшить качество самой диагностики.