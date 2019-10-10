РИАМО - 10 окт. Рабочие возводят жилой дом для переселения по программе реновации в районе Ломоносовский на улице Архитектора Власова, владение 2, уже выполнены подготовительные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В данный момент завершается монтаж третьего этажа и подземной части. Завершить работы планируется в 2021 году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Дом – односекционный монолитный. Строительство идет по индивидуальному проекту. Фасады здания выполнят в кирпичном цвете и облицуют плитами из керамогранита. На них установят короба под кондиционеры.

В доме будет 216 квартир. Их общая площадь составит более 13 тысяч квадратных метров. Помещения первого этажа — нежилые, они рассчитаны на размещение точек ритейла и бытового обслуживания, салонов красоты, творческих кружков и спортивных секций.

В вестибюле жилой части здания будут располагаться комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, а также места для почтовых ящиков и хранения прогулочных колясок. Также установят три лифта – два из них грузоподъемностью 630 килограммов и один грузоподъемностью 1 тысяча килограммов. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Также в планах благоустроить и озеленить придомовую территорию. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки. В дополнение к подземной одноэтажной парковке предусмотрены машино-места на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных людей.

«Всего в Юго-Западном округе в программу реновации вошли 520 жилых домов общей площадью 1,98 миллиона квадратных метров, а в районе Ломоносовский новые квартиры получат жители 15 сносимых домов. Для начала переселения в районе подобрана одна стартовая площадка, активно продолжается работа по подбору новых», – добавил Бочкарев.