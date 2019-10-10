РИАМО - 10 окт. В Москве вынесли приговор последнему участнику организованной группы, обвиняемому в незаконной банковской деятельности, мужчина получил 3 года условно и штраф 400 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного ГУ МВД РФ.

Крупная группа незаконных банкиров действовала на территории столицы с 2015 по 2016 годы. Она осуществляла переводы, инкассацию, выдачу денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Доход от противоправной деятельности обвиняемых составил свыше 239 миллионов рублей.

«Зюзинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор последнему участнику группы. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 400 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Остальных пятерых членов группы осудили ранее. Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафы.