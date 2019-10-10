РИАМО - 10 окт. Лауреат губернаторской премии «Наше Подмосковье», народный мастер России Ольга Шелепеева провела серию мастер-классов по художественной росписи в Реутове, говорится в сообщении пресс-службы администрации подмосковного муниципалитета.

«В музейно-выставочном центре Реутова работает бесплатная экспериментальная студия «Народные графические росписи», уроки в которой дает лауреат премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» Ольга Шелепеева», – говорится в сообщении.

Художница много лет изучает северные графические росписи, также она является автором двух книг. Тайны старинного искусства она охотно раскрывает своим ученикам.

«На уроках ученики разного возраста изучают семантику и движения пером, основные элементы, затем переходят к композициям. Расписывают различные деревянные заготовки: шкатулки, браслеты, елочные игрушки и сувенирные фигурки», – отмечается в материале.

По данным Реутовского информагентства, принять участие в занятиях мастера могут все желающие вне зависимости от возраста. Они овладевают технологиями рисунка и лакировки, собственными рецептами которой охотно делится художница.