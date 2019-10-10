РИАМО - 10 окт. Правительство Подмосковья с 1 января 2020 года получит полномочия по организации транспортировки умерших в морг, соответствующий законопроект сразу в трех чтениях приняли депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона Московской области «О внесении изменения в закон Московской области «О правительстве Московской области» предлагается с 1 января 2020 года организацию транспортировки умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы отнести к полномочиям правительства Московской области», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, представляя законопроект.

Он отметил, что осуществлять полномочия будут органы местного самоуправления.

«Это позволит унифицировать требования к поступлению умерших в морг. <...> Дополнительных расходов из бюджета не потребуется», - заключил Каратаев.