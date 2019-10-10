РИАМО - 10 окт. На территории бывшего городского округа Ликино-Дулево завершилась обработка земель от борщевика Сосновского, в нынешнем году территория распространения составила 34,15 гектаров, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель администрации городского округа Ликино-Дулево.

«В течение года (2019 года - ред.) происходило выявление новых очагов. Представители ГКУ МО «ЦАР» совместно с представителями администрации регулярно патрулировали территории и выявляли новые места произрастания борщевика», – сказал представитель администрации.

По сведениям агентства, в текущем году борьба с борщевиком Сосновского проходила на площади 34,15 гектаров. Очаги распространения в основном находились на территории бывших сельских поселений: Ильинское, Горское, Давыдовское, Дороховское.

Обращения от граждан также поступали через портал «Добродел». Все выявленные нарушения на участках были своевременно и полностью устранены.