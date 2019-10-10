РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. В подмосковном Подольске подвели итоги шахматного турнира, в котором участвовали школьные команды из 43 общеобразовательных учреждений округа, сообщается в группе «Подольск шахматный» в соцсети «ВКонтакте».

В горокруге на базе спортивного комплекса «Труд» с 8 по 9 октября проходил шахматный турнир в рамках комплексной спартакиады общеобразовательных учреждений округа. В нем принимали участие школьные сборные команды.

«В соревнованиях приняли участие более 180 учащихся из 43 школ Подольска. Так, в группе «1» победила Быковская школа, второе место у лицея микрорайона Климовск, а третье – у Федюковской школы. В группе «2» победила школа №18, второе место у школы №12, а третье – у лицея №1 микрорайона Львовский. В группе «3» победила школа №29, второе место у лицея №23, а третье – у школы №8. В группе «4» была сильнейшей из всех представленных. В итоге места распределились следующим образом: первое место получил лицей №26, второе – школа №30, а третье – школа №32», – говорится в сообщении.