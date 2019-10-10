РИАМО - 10 окт. Столичные власти одобрили проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Верхние Лихоборы» на севере города, говорится в сообщении пресс-службы председателя Москомархитектуры.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, ТПУ формируется на базе станции метрополитена «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии, платформы НАТИ Ленинградского направления железной дороги и станции Московского центрального кольца (МЦК) «Лихоборы».

«Цель – обеспечить комфортную пересадку с радиального направления железной дороги на МЦК, а также обеспечить транспортным обслуживанием районы Западное Дегунино и Бескудниковский, повысить безопасность и оптимизировать пересадку пассажиров с индивидуального и общественного пассажирского транспорта на скоростной внеуличный», – сказала Княжевская.

Территория подготовки проекта составляет 95 гектаров и расположена на участках между Дмитровским шоссе, МЦК, Октябрьской железной дорогой и Ильменским проездом.

«Для улучшения транспортного обслуживания будут реконструированы Бескудниковский бульвар, Верхнелихоборская улица, Ильменский проезд и подъездные пути в районе ТПУ. Кроме того, предусмотрено строительство новых улиц с установкой пяти светофоров. Запроектированы плоскостные перехватывающие паркинги более чем на 200 автомобилей», – добавила Княжевская.

По ее словам, построят надземный пешеходный переход через Северо-Восточную хорду возле платформы НАТИ, которую свяжут с МЦК. Платформа НАТИ в будущем будет интегрирована с МЦД-3.

«Помимо этого, безопасность и комфорт передвижения обеспечит новый внеуличный пешеходный переход через Дмитровское шоссе на пересечении с Ильменским проездом. А также устройство пешеходных галерей возле северного вестибюля станции метро «Верхние Лихоборы» протяженностью 0,42 километра», – уточнила Княжевская.

По окончании всех работ в границах проекта планировки ТПУ «Верхние Лихоборы» проведут благоустройство и озеленение территории.