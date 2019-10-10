Жить во Франции – это не только пить кофе с круассанами на веранде кинематографичного кафе, гулять по бульварам с багетом, наслаждаться сыром и вином, но и ходить без маникюра и не чувствовать себя в безопасности. Ксения Буржская, которая четыре года прожила во Франции, рассказала РИАМО, почему стала жаловаться на Париж и мечтала вернуться в Россию.

Пожить у моря

© из архива Ксении Буржской © из архива Ксении Буржской 1 из 2

В 2014 году после митингов в стране захотелось куда-нибудь уехать. Выбирали между Голландией, Испанией и Францией. Первая не подошла из-за климата (холодно, как в Петербурге), вторая – из-за того, что не знали испанский, а Франция казалась понятной для жизни страной, близкой нам духовно. Мы решили, что детям понравится учиться во Франции, потому что она близка по культуре и менталитету.

В Париж решили не ехать - слишком дорогой город. К тому же интересно было пожить у моря. Дети пошли в британскую школу в Провансе, поэтому первый год мы жили в Венеле. Это классическая деревушка в Провансе, с черепичными крышами, площадками для петанка и соснами. Однако романтичной она выглядела только для путешественников. Жить там оказалось невероятно скучно, так что в итоге мы переехали в Марсель.

Марсель оказался специфическим городом - абсолютно арабским.

Мы жили возле моря, но, как это часто бывает, если что-то близко – туда не ходишь, мы и не ходили. Разве что летом, когда приезжали друзья и родственники.

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Дайте жалобную книгу

Практически сразу после переезда мне везде хотелось просить жалобную книгу – и свои наблюдения я начала публиковать в Facebook. На меня стали подписываться разные люди – те, кто уехал из России или только думал об этом. Мне постоянно писали хейтерские комменты – одни говорили, что я заказ госдепа, другие называли «кремлевской подстилкой» из-за того, что я рассказываю, как классно в России и плохо во Франции, хотя про Россию я толком и не писала. Русскоговорящие французы, живущие в Москве, соглашались и весело хохотали, когда читали мои заметки.

Вскоре мой друг Владимир Яковлев, который когда-то создал «Коммерсант» и «Сноб», предложил написать онлайн-книгу в его новом проекте. Идея была такая – каждую неделю я писала новую главу, а люди могли подписаться и получать ее по электронной почте. С поиском минусов жизни во Франции у меня проблем не возникало, так что в итоге объем получился немаленький.

Название «300 жалоб на Париж» возникло из комментариев. Кто-то заметил, что я написала уже «триста жалоб». Мне эта фраза понравилась, а Париж там появился как некий собирательный образ города, который всем нравится, куда мечтают уехать – на время или навсегда.

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Плохая еда и некрасивые француженки

До переезда у меня было два главных стереотипа о Франции – вкусная еда и красота французских женщин, с обоими я сразу же распрощалась. Оказалось, что в московских ресторанах еда намного вкуснее и разнообразнее, а в берлинских пекарнях багет часто бывает лучше, чем в Марселе. Конечно, в Париже есть хорошие рестораны, но их мало, и с сервисом там большие проблемы.

Самые дешевые блюда в ресторане стоят около 20 евро. Ужин на двоих скорее всего обойдется в 70-100 евро. В Москве на эти деньги можно вкусно поесть в ресторане премиум-класса – с хорошим сервисом и чаевыми.

Овощи и мясо во Франции лучше, чем в России, но и стоят дороже. Средняя продуктовая корзина на семью обходится в 150-200 евро в неделю. Во Франции никто не ходит в маленькие магазины - сразу едут в молл и закупаются, причем все товары обычно упакованы в пачки по несколько штук, так называемый «семейный формат».

Изысканных француженок из рекламы парфюма я тоже не встретила. Первое, что бросилось в глаза, - здесь никто не красится, не наряжается, не делает брови и ресницы, а маникюр делать просто не умеют.

Я думала, что буду жить во Франции, как в Москве – ходить в салоны красоты, например, но внезапно выяснилось, что такого понятия здесь просто нет.

Есть ногтевые студии, но обрезной маникюр никто не делает, есть отдельно парикмахерские и салоны эпиляции. В итоге все русские от этого страдают, и ходят на маникюр к украинцам. В Париже я и вовсе делала маникюр у корейцев.

У француженок нет потребности в этом - они свободно себя чувствуют в какой-то своей естественной красоте, если можно так сказать.

Типичная француженка в Марселе сидит в рваных джинсах за столиком кафе, пьет кофе или вино с утра, курит, на голове у нее пакля, а под ногами собака. Никакой высокой моды!

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Бизнес-жены и мужья, которые ищут себя

Еще один стереотип – про галантных французских мужчин. В Париже мужчины хоть и более ухоженные, чем в Марселе, однако нельзя сказать, чтобы они были джентльменами, как показывают в романтических фильмах.

Был случай на вечеринке, когда француз протянул мне бутылку шампанского и сказал: «Открой и налей себе, если хочешь».

Думаю, это связано с равноправием и, возможно, они боятся нарушить чужое личное пространство.

Французские мужчины инфантильны. Они учатся до 40 лет, а потом долго ищут себя. Им платят пособие по безработице, поэтому у них есть возможность разобраться в своих желаниях. Кроме того, они, как правило, получают ренту с домов и квартир, доставшихся по наследству.

Во всех моих знакомых французско-русских парах бизнесом занимаются русские жены, а мужчины постоянно ищут себя. Некоторые в таких поисках могут увлечься алкоголем, потому что он здесь более чем доступен.

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Что приперлись?

Когда мы собирались уезжать, друзья говорили: «Зачем ты туда едешь, понятно же, что французы – снобы», но я не хотела в это верить.

Оказалось, что в большинстве своем они не любят иностранцев и отношение к колониальным переселенцам у них часто лучше, чем к европейцам. Было видно, что арабов они жалеют, чувствуют, что виноваты в их тяжелой судьбе.

Зато на нас они смотрят с презрением, как будто хотят сказать: зачем вы сюда приперлись?

Французы уверены в своем величии и считают, что они лучшая страна в мире. Впрочем, в этом смысле мы похожи.

Думаю, что такое мое восприятие, конечно, было связано еще и с отсутствием полноценной интеграции в среду: я работала удаленно на Москву (у меня было свое smm-агентство).

Так что, кроме бытовых вопросов, когда нужно вызвать сантехника, договориться с банками, заказать еду в ресторане или снять квартиру, я больше почти никак с местными не сталкивалась.

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Чековые книжки и банки со времен Наполеона

© из архива Ксении Буржской

Технологически Франция отстает от нас года на три. Россия поздно начала развиваться и быстро подхватила все новые технологии. В Москве я уже год не знаю, где моя банковская карта, плачу только смартфоном.

Во Франции же не то что смартфоном нельзя заплатить, но и картой-то не везде можно.

Ты всегда должен иметь при себе наличку или еще хуже – чековую книжку. Это связано с тем, что банковская система появились еще при Наполеоне, и до сих пор работает по тем же инструкциям.

Самый простой пример – банковский перевод с карты на карту. У нас эта процедура занимает несколько секунд, во Франции – нужно дойти до отделения, вписать банковские реквизиты того человека, которому вы делаете перевод, потом они будут его неделю утверждать. После этого вы можете сделать онлайн-перевод, и еще три дня будут идти деньги.

Еще из технологических недостатков – ужасно медленный Интернет.

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Отсутствие чувства безопасности

В Европе я не чувствовала себя в безопасности. В России всех проверяют на входе в метро, аэропорт и вокзал, пусть это иллюзия, но так чувствуешь себя спокойнее. На улицах в Марселе полиции я не видела никогда, «гаишников» на дорогах тоже.

Единственное, что там есть, - служба безопасности, типа нашего ОМОНа. Выглядит это скорее пугающе: два-три человека с автоматами наперевес охраняют супермаркеты, кинотеатры и пр.

Правда, алжирцы и марокканцы оказались довольно толерантным и спокойным народом. Когда на главной улице города проходил гей-парад, они сидели тут же и попивали чай, не обращая никакого внимания на происходящее.

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Бабушки, которые тусуются

Французские бабушки, в отличие от наших, не сидят с внуками. Когда дети вырастают, они начинают наслаждаться свободной жизнью. Ездят отдыхать, устраивают вечеринки, праздники, пьют вино и заводят романы, так что им не до внуков. Редкость, если французская бабушка соглашается провести с внуками две недели летом или выходные.

Декрет во Франции длится 3 месяца, поэтому родители берут нянь или отправляют ребенка в ясли. Няни, как правило, присматривают сразу за 3-4 детьми, получается мини детский сад.

Во французских семьях 3-4 ребенка – норма, так как чем больше детей, тем меньше налогов платишь.

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Как жить в доме Ле Корбюзье

© из архива Ксении Буржской

Маленькие 15-метровые квартиры – парижская тема. В Марселе может быть по-разному – сначала у нас была маленькая квартира с мансардой, а затем мы переехали в известный во всем мире дом Корбюзье. В итоге я очень полюбила этот дом, потому что он очень красивый и комфортный для жизни. В нем есть булочная, ресторан, отель, бассейн на крыше, спортивные залы, а в квартире – во всех комнатах солнце. Поскольку это памятник архитектуры, в нем всегда толпы туристов, но это не мешает: скорее, испытываешь гордость.

Еще у нас была во дворе детская площадка, которых всего штук десять на весь Марсель. Но, конечно, не такая, как в Москве. Во Франции в принципе нет песочниц, качелей и спортивных тренажеров. Одна горка, один домик – вот и все.

Снять квартиру во Франции, если ты иностранец, непросто. Если у нас основное требование – «славяне, без животных и детей», то у них требование – рабочий контракт с французской компанией. Дело в том, что арендатора с ребенком не могут выселить ни в какой ситуации, даже если он не платит – закон всегда на стороне квартиросъемщика. Поэтому французы стараются сдавать только тем, за кого в случае чего будет платить компания. В итоге мы снимали квартиры у людей, которые много путешествуют и, как правило, бывали в России – у них больше доверия к иностранцам.

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Врач за 200 евро

У меня (и моих знакомых) не очень хороший опыт обращения к французской медицине. Думаю, там сильная фармацевтика, но хорошего врача найти сложно.

Система устроена так, что вы должны выбрать своего терапевта и дальше через него проходить весь цикл взаимодействия с другими врачами. При том, что поликлиники и медцентры – редкость, как правило, это частные кабинеты.

Для человека без медстраховки вызвать врача на дом стоит около 200 евро, поэтому в случае чего люди едут в приемный покой ближайшей больницы, платят 100 евро за прием и узнают адрес единственной в городе дежурной ночной аптеки.

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Разлюбить вино и вернуться в Москву

Во Франции вино льется рекой – его пьют на завтрак, обед и ужин, даже за руль можно сесть после двух бокалов. Я разлюбила вино – его там так много, что я полюбила виски.

Конечно, во Франции очень много вкусных сыров, но я тот редкий человек, который возил в Марсель из Москвы «Альметте» с солеными огурцами. Мне нравилось, как там в магазинах фасуют мясо - порционно. Можно купить несколько стейков, овощи, бутылку вина и приготовить изысканный ужин. В Москве с этим сложно – ни хорошего мяса, ни хороших овощей толком не найти.

Там мне не хватало пельменей, ржаного хлеба и пива. Интересно, что Франция – историческая родина пива, но увлеклась вином настолько, что пива в магазинах совсем нет, разве что только Leffe. У нас в любой «Пятерочке» можно купить хороший ирландский стаут.

Но вернулись в Россию мы совсем по другой причине, конечно. Год назад мне предложили интересную работу в «Яндексе», так что сегодня мое место здесь.

Парадокс, но когда я во Францию приехала, мой французский был лучше, чем когда я оттуда уезжала. Такое у меня было отторжение, что я реально начала забывать язык – мне просто не хотелось на нем говорить.

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