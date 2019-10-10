РИАМО - 10 окт. Автомобиль Mercedes-Benz AMG GLE стоимостью порядка 6,5 миллионов рублей похитили с парковки торгового центра в столичном районе Чертаново Северное, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улиц6е Кировоградская, дом 14. Заявление о краже в полицию подал 47-летний мужчина.

«С парковки ТЦ неизвестный совершил кражу принадлежащей заявителю автомашине Mercedes-Benz AMG GLE 63S. Ущерб составил около 6,5 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент полиция проводит проверку.