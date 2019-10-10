РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 окт. Глава Балашихи Сергей Юров протестировал новый болотоход «Ника», его потенциальными покупателями станут рыбаки, лесные хозяйства, молодежь, и все кто любит покататься по бездорожью, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Девятого октября в ходе выездного совещания Юров вместе с председателем правления территориального объединения работодателей округа Игорем Смирновым осмотрел территорию предприятия, пообщался с его руководством и проехал за рулем болотохода «Ника».

«Мы производим всепогодные болотоходы «Ника». Комплектующие у нас преимущественно отечественные. Это был пилотный экземпляр, он оказался очень удачным и в кратчайшие сроки мы планируем наладить производственную линию, создать рабочие места и развиваться. У нас будут работать сборщики, сварщики, токари», – сказал заместитель генерального директора предприятия Александр Козырев.

Он добавил, что потенциальными покупателями станут рыбаки, лесные хозяйства, молодежь, и все кто любит покататься по бездорожью, кому нравятся свежий воздух и природа.

Также на базе предприятия планируется выпускать и мотовездеходы «Мастертехно».

Игорь Смирнов рассказал, что руководитель предприятия обратился в объединение работодателей Балашихи и попросил помочь выкупить участок земли под промышленное производство.

«Я сразу же обратился к главе Балашихи Сергею Юрову. Замечательные изделия выпускались на территории города. Задача решить этот вопрос в правовом поле. Предприятие, занимающееся выпуском этих машин, получит легальную основу для своего бизнеса», – заключил Смирнов.

Предприятие работает в Балашихе с 1994 года. Ранее оно занималось строительством.