РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 окт. Глава Подольска Николай Пестов потребовал устранить недостатки в благоустройстве железнодорожных станций Подольск и Силикатная к запуску Московских центральных диаметров (МЦД-2), говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В администрации Подольска 9 октября прошло оперативное совещание по вопросам выполнения работ по подготовке к пуску движения по Московскому центральному диаметру-2 Подольск – Нахабино, который намечен на конец 2019 года. По госпрограммам Подмосковья администрация округа заключила 6 контрактов на сумму свыше 35 миллионов на проведение работ вблизи станции Подольск. В частности, на ремонт пешеходных зон и тротуаров, устройство парковки напротив дома №10А и тротуара у дома №10Б по улице Курской, двух парковок по улице Ульяновых и многое другое.

«Глава городского округа Николай Пестов потребовал в кратчайшие сроки устранить недостатки по благоустройству территорий и дорожной сети, примыкающих к железнодорожным станциям Подольск и Силикатная. Он отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы быстро и качественно подготовиться к запуску движения на МЦД-2», – говорится в сообщении.

У ж/д станции Силикатная спланированы работы по устройству парковок, установке знаков навигации, пандусов и освещению парковки, тротуара. Ведутся работы по ремонту автодороги по улице Тепличной, устройству парковки вдоль Рязановского шоссе.