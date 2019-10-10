РИАМО - 10 окт. В доме №15 жилого комплекса «ЗИЛАРТ» на карнизах появятся статуи голубей высотой 1,8 метра, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Пятнадцатый дом, состоящий из двух корпусов, расположится на участке площадью более 50 тысяч «квадратов». Первый корпус запроектирован в виде единой 16-этажной секции, во втором будет пять восьмиэтажных секций, на крыше которых появятся мансардные квартиры.

«В оформлении решено применить метод фактурной кладки керамического клинкерного кирпича, в том числе его сочетание с бетонными навесными панелями, металлическими деталями и декоративной штукатуркой. Проект получил название «Дом с голубями» благодаря фигурам птиц, «сидящим» на карнизе восьмого этажа – высотой 1,8 метра, и высотой 0,65 метра на козырьках над входными группами», – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Жилой комплекс расположится на Автозаводской улице, владение 23. Проект дома выполнен известным архитектурным бюро Meganom.