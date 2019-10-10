РИАМО - 10 окт. В центре столицы, на Водоотводном канале завершили основные работы по комплексному благоустройству Овчинниковской и Озерковской набережных, протяженность которых составляет почти 3 километра, так, там расширили и замостили тротуары, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это кусочек старой, купеческой Москвы, где традиционно было много офисов и машин, но мало пространства для пешеходов. Узкие тротуары – не самое удобное место для прогулок и отдыха», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что на набережных расширили и замостили тротуары, организовали зоны отдыха у воды, разбили газоны там, где это было возможно. На набережных высадили около 1,3 тысячи кустарников, позже высадят более 100 деревьев.

«Транзитная функция набережных сохранилась, но вместо двух полос движения осталась одна, а ее ширину привели к нормативу», — уточнил мэр.

Он отметил, что на набережных появились два новых сквера: на пересечении Овчинниковской набережной с Садовническим проездом и между Садовническим мостом и Средним Овчинниковским переулком.

Комплексное благоустройство также провели в Большом Татарском, Озерковском, Среднем Овчинниковском переулках. Работы проводили и во дворах рядом с набережными: завершили работы в четырех дворах, скоро благоустроят еще пять.