РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 окт. Два человека погибли в результате столкновения автомобилей в подмосковных Люберцах, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в четверг утром.

«Утром 10 октября в Люберцах столкнулись два автомобиля. Два человека погибли, один пострадал», – сказал собеседник.

По его словам, по данному факту проводится проверка.

Очевидцы сообщили «РИАМО в Люберцах», что ДТП произошло на Быковском шоссе на мосту через реку Пехорку в сторону села Жилино.