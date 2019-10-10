РИАМО - 10 окт. В доме правительства Московской области 14 октября состоится подмосковный форум для замещающих семей, организованный министерством образования региона, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В работе пленарного заседания примут участие руководители профильных министерств и ведомств, свои проекты представят члены совета приемных родителей Подмосковья. Также участников ждет работа четырех дискуссионных площадок, где рассмотрят ключевые вопросы воспитания и защиты прав детей-сирот», – сказала Забралова.

Модераторами площадок выступят ведущие эксперты в сфере образования, семейного воспитания, психологии и права. Кроме того, для гостей мероприятия будет работать фотовыставка приемных семей региона, добавила она.

По ее словам, для опекунов и приемных родителей участие в форуме – это возможность задать вопросы экспертам, получить консультацию профильного специалиста и обменяться опытом с родителями.

Зарегистрироваться на форум и ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте усыновления в Московской области.