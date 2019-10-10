РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 окт. В четверг в подмосковныхЛюберцах открылась тематическая фотовыставка, посвященная 90-летию Московской области, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Фотовыставка «Московская губерния моими глазами», приуроченная к 90-летию Подмосковья, начала сегодня (10 октября – ред.) работу в Люберецкой картинной галерее. На выставке представлены работы более 30 фотомастеров из Люберец и других городов Подмосковья – пейзажные и портретные снимки», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в фотографиях отражена красота Московской области, которую в повседневной жизни люди не успевают заметить.

Выставка завершится 31 октября.