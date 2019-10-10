РИАМО - 10 окт. Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по столице провели встречу с трудовым коллективом «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко», вопросы защиты трудовых и социальных прав граждан в части невыплаты заработной платы являются одной из приоритетных задач деятельности СК, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ведомства Юлия Иванова.

Также на встрече присутствовали сотрудники прокуратуры, Госинспекции по труду и учредитель данного общества – ГК «Ростех».

«До сведения всех участников встречи заместитель руководителя Главного следственного управления по городу Москве Сергей Ярош и сотрудники следственного отдела по Таганскому району города Москвы довели информацию о принятых к настоящему времени конкретных мерах по ликвидации задолженности по заработной плате», – сказала Иванова.

Установлено, что формирование задолженности по оплате труда возникло по причине банкротства ОАО «Мосхимфармпрепараты имени Н.А. Семашко» с 31 мая 2018 года. Представители ГК «Ростех» согласовали с конкурсным управляющим ОАО «Мосхимфармпрепараты имени Н.А. Семашко» действия по погашению задолженности по заработной плате.

«Деятельность по оказанию реальной помощи работникам, пострадавшим от противоправных действий руководства, а также по укреплению межведомственного взаимодействия в решении вопросов защиты прав и интересов трудящихся в Москве, будет продолжена», – заключила Иванова.

По данным СМИ, компания «Мосхимфармпрепараты» является одним из крупнейших в России производителей лекарственных средств, около 50% которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. «Мосхимфармпрепараты» имеют три производственных цеха в Москве и центральный склад площадью 8 тысяч квадратных метров. Общий долг предприятия превышает 1 миллиард рублей.