РИАМО - 10 окт. Власти Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию поисково-спасательной станции (ПСС) «Мещерская» на западе города, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Станция размещена на улице Воскресенская, владение 3, строение А (ЗАО, Солнцево) на берегу Мещерского пруда в одноименном поселке.

«В этом месте уже действует поисково-спасательная станция. Опытные спасатели – сотрудники МЧС – отвечают за безопасность людей, выполняют профилактические и поисково-спасательные работы», - сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Здание высотой два этажа с необходимым спасательным снаряжением построили за счет бюджета города.

Новостройка позволит улучшить работу по обеспечению безопасности людей на водоеме, а также развивать профилактическую деятельность.

Как и прежде, частыми гостями на ПСС «Мещерская» будут ученики расположенных неподалеку образовательных учреждений, которым расскажут о спасательных средствах на воде, технике спасения на водоемах, оказании первой доврачебной помощи.