РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 окт. До конца текущего года в Люберцах появятся велодорожки, которые соединят два городских парка культуры и отдыха – Центральный и «Наташинские пруды», сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«Предполагается, что велодорожки пройдут по улицам Кирова, Комсомольская, Октябрьскому проспекту, Красная, Инициативная и Митрофанова. Таким образом, два основных парка культуры и отдыха – Центральный и «Наташинские пруды» будут соединены», – сказал Ружицкий.

Он также отметил, что главной задачей масштабного проекта является благоустройство улиц, развитие активных средств отдыха. Строительство велодорожек позволит также создать максимально комфортные условия для активного и развития семейного отдыха.

«Проект будет реализован в рамках муниципальной программы «Спорт городского округа Люберцы» и профинансирован из местного бюджета», – заключил Ружицкий.