РИАМО - 10 окт. Тела двух мужчин 1990 и 1992 годов рождения нашли накануне в арендуемой квартире по улице Германа Титова в Химках без внешних признаков насильственной смерти, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

«По данному факту следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. С места происшествия изъято порошкообразное вещество белого цвета, которое отправлено на химическое исследование», – отмечается в материале.

Следователи запланировали проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, направленных на установления всех обстоятельств произошедшего.

Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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