РИАМО - 10 окт. Группа ВТБ планирует продать офисы в административном комплексе в Большом Черкасском переулке в Москве, это два здания, одно из которых - торговый дом купца Александра Гуськова 1903 года постройки, пишет в четверг газета «Ведомости».

Ранее здания в Большом Черкасском переулке принадлежали структурам экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина. В отношении него в 2010 году возбудили несколько уголовных дел. Контроль над Банком Москвы позже получил ВТБ.

«Здания выставлены на продажу в рамках реализации непрофильных активов банка. От продажи ВТБ хочет выручить не менее 2,6 миллиарда рублей», — говорится в материале.

Торги планируется провести в конце октября.

По мнению гендиректора CBRE Владимира Пинаева, если у этих объектов нет дополнительных обременений, то эта цена рыночная. Другие эксперты считают, что цена за эти объекты завышенная.

Пинаев считает, что здания можно перестроить в жилье с сохранением торговой функции на первом этаже. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев, наоборот, полагает, что из-за наличия других собственников переделать объект в апарт-комплекс будет сложно.

«ВТБ активно распродает активы, которые были связаны с Бородиным или бывшими топ-менеджерами Банка Москвы», — добавляется в материале.

Бассейн «Чайка» и земельные участки под ним достались компании «Союз маринс групп», торгово-развлекательный комплекс «Ривьера» на территории ЗиЛа — акционеру ПИК Сергею Гордееву,здания скоропечатни Александра Левенсона рядом с Патриаршими прудами — акционеру Aeon Corporation Роману Троценко.