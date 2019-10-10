РИАМО - 10 окт. Заместители директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина получают 220 тысяч рублей в месяц, у врачей зарплаты составляют от 160 до 300 тысяч рублей, а директор института получает 180 тысяч рублей, сообщил директор центра, член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди.

Ранее врачи, работающие в отделении НМИЦ онкологии имени Блохина, заявили о готовности уволиться в полном составе из-за конфликта с новым руководством и невыносимых условий работы. Свое видеообращение они опубликовали на YouTube-канале «Альянса врачей». Среди претензий врачи отметили запрет открыто высказывать свое мнение, психологическое давление, невыплату зарплат.

«Я получил заявления от восьми сотрудников — это научные работники и врачи. Четыре заявления я подписал сразу, потому что там была корректная формулировка «по собственному желанию». Еще четыре оказались «по собственному желанию в связи с оказываемым давлением со стороны администрации института». Я инициировал внутреннее расследование, чтобы выяснить, в чем выражается давление», — сказал Стилиди в интервью газете «Известия», опубликованном в четверг.

Он добавил, что после проведения расследования специальной комиссией было установлено, что по заявлению замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Н.Н. Блохина Максима Рыкова оснований о давлении нет. Поэтому было подписано пятое заявление.

«Но ни врачей, ни замдиректора Георгия Менткевича, ни завотделением Александра Попа я не собирался увольнять. У нас очень много дел — в следующем году детский институт переезжает в новые корпуса, которые сейчас готовятся к сдаче. Штат необходимо увеличивать, и я всех вижу в новой структуре центра», — отметил Стилиди.

Он уточнил, что в отделе кадров нет ни одного заявления на увольнения от медсестер.

По словам Стилиди, его бывший заместитель Виктор Молостов ослабил контроль над работой финансово-хозяйственного отдела, что привело к несогласованности действий внутри службы. Из-за этого и возникли материальные проблемы в июле — был дефицит средств, и пришлось снизить зарплаты на 40–50%.

Директор центра подчеркнул, что учреждение планирует решить материальные проблемы до конца декабря.

«Я даже этих увольнений не планировал, просил сотрудников остаться. Я не планирую увольнять ни врачей, ни сестер. Если вдруг такая волна еще поднимется, я буду беседовать со всеми, кто еще принесет заявления, о возможности продолжения работы в центре. Никого я не увольнял за полтора года своей работы на посту директора, кроме, наверное, двух десятков человек, которые портили лицо онкологического центра, заложенного Николаем Николаевичем Блохиным», — добавил Стилиди.

Он отметил, что его зарплата и зарплата заместителей ниже, чем у многих уже ставших известными врачей из отделений трансплантации костного мозга и химиотерапии гемобластозов.

«(Заместители – ред.) получают 220 тысяч рублей в месяц. У врачей зарплаты разные: от 160 до 300 тысяч рублей. Директор института получает 180 тысяч рублей», — рассказал Стилиди.

Он добавил, что кадры для нового детского корпуса будут искать среди молодых людей, которые сейчас проходят обучение.