РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 окт. Сквер и памятник в честь Героя Социалистического труда и первого директора старейшего предприятия Московского монтажного управления Трест №7 Владимира Ляхова торжественно открыли в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Владимир Ляхов около 40 лет работал управляющим предприятия «Трест №7» (ныне «Московское монтажное управление специализированное») и внес большой вклад в развитие города. За время его работы были построены жилые дома и социальные объекты – детские сады, школы, котельные, учреждения культуры, более 5 тысяч объектов промышленности.

«Это важное событие – открытие памятника Владимиру Ляхову. Наш город, как и все в нашей стране, рос вокруг предприятий, создавался руками их работников. Хочу поблагодарить руководство предприятия за то, что оно создает в городе важные социальные объекты, вкладывает средства в благоустройство. И этот сквер, и слова на бюсте останутся на память всем поколениям, которые будут жить в Балашихе», – сказал глава городского округа Сергей Юров.

Вместе с дочерью Ляхова Александрой Кургускиной и генеральным директором предприятия Владимиром Гребеньковым он снял ткань с бюста Владимира Ляхова. После этого почетный караул произвел три залпа из оружия, а затем состоялось возложение цветов к памятнику.

«Очень трудно говорить. Сегодня у папы день рождения. Спасибо большое предприятию и администрации Балашихи за эту память. Очень много здесь собралось людей, которых я знаю. Я тоже работала на этом предприятии», – сказала Кургускина.

В честь 75-летия предприятия Юров наградил его сотрудников благодарственными письмами. Также им вручили награды от Мособлдумы, совета депутатов Балашихи, департамента строительства Москвы, Балашихинской торгово-промышленной палаты.

Владимир Гребеньков рассказал, что корни предприятия в прекрасном подмосковном городе – Балашихе, которому Владимир Ляхов уделял большое внимание.

«Хочу поблагодарить администрацию города за то, что помогли нам благоустроить этот прекрасный сквер», – заключил Гребеньков.

АО «Московское Монтажное Управление Специализированное» образовано в 1944 году. Численность коллектива – более 1 тысячи человек. Основной вид деятельности – строительство, капитальный ремонт и обслуживание нефтеперерабатывающих заводов, изготовление металлоконструкций, дымовых труб, резервуаров и трубных узлов.