РИАМО - 10 окт. В ближайшие пять лет в Подмосковье планируют увеличить дойное поголовье коз до 50 тысяч, сейчас коз в регионе выращивают в основном в личных подсобных хозяйствах, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы в целом считаем, что в Московской области минимум 50 тысяч дойных голов коз - это тот минимальный порог, к которому нужно прийти в ближайшие пять лет. У нас уже есть несколько проектов, которые анонсируют создание подобных ферм, это и Щелково, и Серебряные Пруды, и Волоколамск, но все они в начальной стадии проектирования либо строительства», - сказал Разин.

Он уточнил, что в Подмосковье коз выращивают в основном в личных подсобных хозяйствах.

«У нас несколько десятков тысяч, это немного. И в основном это поголовье либо в фермерских хозяйствах, либо в личных подсобных хозяйствах. В последнее время поголовье растет. У нас уже можно встретить небольшие стада коз, но это не товарное, не массовое производство молока, а малые фермерские хозяйства, сыровары», - подчеркнул Разин.

По его словам, козье молоко имеет устойчивый спрос как у сыроваров, так и у людей, которые его потребляют.